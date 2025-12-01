Acidente na Dutra deixa criança e mãe feridas, em Itatiaia

Uma colisão envolvendo uma carreta e dois automóveis deixou duas pessoas feridas no fim da tarde desta segunda-feira (dia 1º) na Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia. O acidente ocorreu por volta das 16h30, na altura do km 328 da pista sentido Rio, em um trecho onde o fluxo de veículos estava sendo desviado para a faixa da esquerda devido a obras na pista direita, o que formou uma fila de carros.

Segundo informações iniciais, o motorista da carreta não conseguiu frear a tempo e bateu na traseira de um GM Corsa, que estava no fim da fila. Com o impacto, o Corsa foi lançado para fora da rodovia e parou no gramado lateral. Em seguida, a carreta ainda atingiu a traseira de um Honda HR-V, que ficou imobilizado sobre a via junto com o caminhão.

Os ocupantes da carreta e do HR-V não sofreram ferimentos. Já no Corsa, a esposa do motorista e a filha do casal, uma criança, foram socorridas e levadas ao Hospital de Itatiaia. Não há informações sobre o estado de saúde delas.

Foto: Divulgação/PRF7