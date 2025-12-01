Homem que torturou companheira dizendo “eu quero o seu sangue” é preso na CSN

Um homem de 36 anos foi preso nesta segunda-feira (dia 1º) após investigação da 90ª DP apontá-lo como autor de uma série de agressões e tortura contra a companheira, de 46 anos, no bairro Colônia Santo Antônio, em Barra Mansa. O crime ocorreu no dia 28 de novembro, quando a vítima foi mantida em cárcere privado e brutalmente espancada dentro da própria casa.

Segundo o depoimento da mulher, o agressor estava embriagado e deu diversos socos em seu rosto. Em um dos golpes, o nariz dela começou a sangrar e, ao ver o sangue, o homem colocou o dedo sobre ele e repetiu várias vezes a frase “Eu quero o seu sangue”. A vítima relatou ainda que ele dizia que iria matá-la, impedia que ela saísse, tampava sua boca para evitar gritos e chegou a amarrá-la para impedir a fuga.

Apenas na manhã seguinte, 29 de novembro, a mulher conseguiu escapar e procurou a delegacia. Diante da gravidade do caso, as autoridades solicitaram medidas protetivas e o Plantão Judiciário da Capital expediu mandado de prisão preventiva.

Os agentes da 90ª DP, coordenados pelo delegado titular Marcus Montez, iniciaram buscas e identificaram que o suspeito trabalharia na Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), em Volta Redonda, nesta segunda-feira. As equipes foram ao local e conseguiram localizar e prender o investigado.

O homem foi levado à 90ª DP e será encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça. A Polícia Civil reforçou o compromisso no combate à violência doméstica. “Violência contra a mulher não é briga de casal. É covardia criminosa. E quem levantar a mão contra uma mulher será implacavelmente caçado e preso”.

O Disque Denúncia da 90ª DP funciona pelo WhatsApp (24) 99280-2952, com garantia de sigilo.