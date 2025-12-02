PF apura fraude bancária após saques indevidos em agência da Caixa de Barra do Piraí

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (dia 2), a Operação Ponto Fraco com o objetivo de aprofundar as investigações sobre a atuação de uma organização criminosa responsável por realizar saques indevidos mediante a utilização de documentação fraudulenta.

Na ação de hoje, policiais federais da Delegacia da PF em Volta Redonda (DPF/VRA) cumprem três mandados de busca e apreensão nas residências dos investigados em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, com o apoio de policiais da Delegacia da PF em Nova Iguaçu (DPF/NIG). As medidas judiciais foram expedidas pela 4ª Vara Criminal da Justiça Federal do Rio de Janeiro.

As investigações tiveram início a partir de notícia encaminhada à DPF/VRA, relatando que um cliente da Caixa Econômica Federal teve sua conta corrente acessada de forma fraudulenta em uma agência situada em Barra do Piraí. Na ocasião, o criminoso realizou dois saques: o primeiro no valor de R$ 37.500,00 e o segundo de R$ 30.050,00.

Durante o curso das apurações, foram identificadas fragilidades no sistema de identificação e credenciamento de clientes na referida agência. As diligências permitiram a identificação dos envolvidos no esquema criminoso estabelecido em Duque de Caxias/RJ, incluindo o indivíduo apontado como principal articulador do esquema fraudulento.

Os materiais apreendidos no decorrer da ação serão analisados pela perícia criminal federal a fim de esclarecer a dinâmica do crime, identificar outros possíveis envolvidos e verificar se o grupo praticou golpes adicionais contra instituições financeiras ou clientes.

Os indivíduos poderão responder pela prática dos crimes de organização criminosa e fraude bancária.

A Polícia Federal reforça o alerta à população sobre a importância da proteção de dados pessoais e cuidados na utilização de serviços bancários. A exposição de informações sensíveis pode facilitar a ação de criminosos.

Além disso, é fundamental manter atenção redobrada e adotar medidas de segurança para evitar golpes dessa natureza, reforçando a importância da preservação dos dados pessoais e da verificação da autenticidade de contatos e solicitações recebidas.

O nome da operação faz alusão às fragilidades encontradas no sistema de identificação e credenciamento de clientes da Caixa Econômica Federal.