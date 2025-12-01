Câmeras de segurança de Barra Mansa ajudam a localizar ladrão “faminto”

Imagens do sistema de videomonitoramento de Barra Mansa foram essenciais para localizar o homem que roubou uma padaria no centro da cidade, na manhã de domingo (dia 31). Ele foi encontrado horas após praticar o crime no estabelecimento situado na Avenida Domingos Mariano. Depois de consumir em abundância, ele anunciou o assalto e fugiu do local pedalando uma bicicleta.

Segundo funcionárias, o suspeito havia chegado ao local agindo como um cliente comum e consumiu um misto-quente, dois salgados e um refrigerante. Antes de anunciar o assalto, ainda solicitou que fossem embalados para viagem três pedaços de pudim, um pedaço de bolo, um casadão e dois maços de cigarro.

Após terminar a refeição, se dirigiu ao caixa, simulou estar armado e anunciou o assalto. Ele fugiu em uma bicicleta, levando o dinheiro do caixa e os produtos consumidos e embalados. O prejuízo total foi estimado em R$ 300,00.

As câmeras de segurança do entorno auxiliaram na identificação da rota utilizada pelo suspeito, permitindo que ele fosse localizado horas depois, em casa, no bairro Bom Pastor, e encaminhado à Delegacia de Polícia de Barra Mansa (90ª DP), onde o caso foi registrado.

No local, foi comprovado que o suspeito já possuía três anotações criminais por roubo, furto e tráfico de drogas. A prisão contou com apoio da Polícia Militar e da Guarda Municipal.

“Nosso sistema de videomonitoramento tem sido fundamental para dar respostas rápidas à população. Esse caso mostra como a integração entre tecnologia e forças de segurança aumenta nossa capacidade de ação e reforça o compromisso com a tranquilidade dos moradores”, destacou o secretário de Ordem Pública de Barra Mansa, Daniel Abreu.

Foto: Paulo Dimas