Motociclista fica ferido após colisão com Fiorino na BR-393, em Barra do Piraí

Um motociclista de 49 anos ficou ferido nesta segunda-feira (dia 1º), após uma colisão lateral envolvendo uma moto e uma Fiorino, na BR-393, em Barra do Piraí. O acidente aconteceu por volta das 17h30, no km 280. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo utilitário cruzava a rodovia para acessar o bairro de Fátima quando houve o impacto.

O condutor da moto sofreu fratura no pé e recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele foi encaminhado ao Hospital São João Batista, em Volta Redonda.

Foto: Divulgação/PRF