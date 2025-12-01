Guarda Municipal flagra jovem consumindo droga próximo a escola no Jardim Tiradentes

A Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) flagrou, durante patrulhamento preventivo na manhã desta segunda-feira (dia 1º), um jovem de 19 anos consumindo entorpecente nas proximidades de uma escola no bairro Jardim Tiradentes. Com ele foram encontrados três cigarros de maconha, isqueiro, seda e dois dichavadores – objeto para preparar tabaco ou outros tipos de fumo.

Ao ser abordado, o jovem informou ser usuário da droga e foi conduzido à delegacia da Polícia Civil (93ª DP) para as medidas legais. Ele foi autuado por posse e uso de entorpecente e liberado em seguida.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, destacou a importância da presença diária da Guarda Municipal nas ruas da cidade, principalmente em áreas escolares, com maior circulação de crianças e adolescentes.

“A nossa orientação é clara: tolerância zero com qualquer tipo de conduta ilícita e a fiscalização diária da Guarda Municipal é fundamental para que isso aconteça na prática. Parabéns aos agentes pela atuação. Seguimos firmes no propósito de tornar Volta Redonda cada vez mais segura”, disse Coronel Henrique.

Foto: Divulgação/Semop.

