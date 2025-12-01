Suspeito é baleado após tentar atirar em policial dentro de bar em Barra Mansa

Um homem de 26 anos foi baleado após tentar atirar contra um policial militar, de 38 anos, dentro de um bar na Vila Maria, em Barra Mansa, na noite de domingo (dia 30). O caso, registrado como tentativa de homicídio, ocorreu por volta das 22h40 na Rua Presbiteriana.

Segundo informações da Polícia Militar, o policial – que estava de folga e é lotado no 37º BPM – estava no estabelecimento quando o suspeito chegou armado e passou a ameaçar um outro frequentador, que não foi identificado. Diante da situação, o militar tentou intervir, momento em que o homem efetuou disparos em sua direção. O policial revidou e acertou o suspeito, que fugiu em uma motocicleta pilotada por um comparsa.

Minutos depois, a PM foi informada de que um homem havia dado entrada na Santa Casa de Misericórdia com ferimentos por arma de fogo no tórax, braço e perna. No hospital, ele admitiu ter ido ao bar para “tirar satisfação” com um rapaz que teria enviado mensagens à sua esposa. Também afirmou que portava um simulacro de arma de fogo no momento da confusão.

Durante consulta ao sistema, os policiais constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra o suspeito por dívida alimentar. Uma testemunha confirmou toda a dinâmica do episódio.

O caso foi encaminhado à 90ª DP. O homem permanece custodiado e foi autuado por tentativa de homicídio.