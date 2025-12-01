Homem é executado na frente da mãe no bairro Piteiras, em Barra Mansa

Um homem de 41 anos, identificado como Cleiton Carlos da Silva, foi morto a tiros no fim da tarde desta segunda-feira (dia 1º) no bairro Piteiras, em Barra Mansa. O crime ocorreu na casa dele, na Rua José Pereira de Carvalho. Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada após moradores ouvirem disparos e encontraram a vítima caída no chão.

De acordo com relato da mãe da vítima, que presenciou o ocorrido, dois homens chegaram ao local em uma motocicleta. Um deles desceu armado e atirou várias vezes contra o alvo, que não resistiu aos ferimentos. O corpo foi removido para o Instituto Médico-Legal (IML).

A perícia da Polícia Civil recolheu dez cápsulas deflagradas, sendo três de calibre 9mm e sete de calibre .380. O caso foi registrado na 90ª DP, que vai investigar autoria e motivação do crime.