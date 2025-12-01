Jovem é preso após tentar fugir com moto sem placa em Barra Mansa

Agentes da 90ª DP prenderam, na manhã desta segunda-feira (dia 1º), um jovem de 18 anos que conduzia uma motocicleta sem placa no Loteamento Nova Esperança, em Barra Mansa. A equipe, coordenada pelo delegado titular Marcus Montez, realizava diligências na região por volta das 11h quando percebeu a irregularidade.

Durante a abordagem, o rapaz afirmou que teria perdido a placa do veículo. Diante da situação, os policiais decidiram levá-lo à delegacia. No entanto, ao perceber que seria conduzido, o jovem tentou fugir acelerando a motocicleta, mas foi perseguido, interceptado e levado para a unidade policial.

Na delegacia, os agentes constataram que ele possui diversas anotações por atos infracionais análogos ao tráfico de drogas, cometidos quando ainda era menor de idade. Ele foi autuado em flagrante por adulteração de sinal identificador de veículo automotor, conforme o artigo 311 do Código de Trânsito Brasileiro, e também por desobediência, devido à tentativa de fuga.

O jovem será encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça. O delegado Marcus Montez destacou que veículos sem placa representam risco e ilegalidade, reforçando que, em Barra Mansa, qualquer situação semelhante resultará em apreensão e prisão.

O Disque Denúncia da 90ª DP funciona pelo WhatsApp (24) 99280-2952, com garantia de sigilo.

Foto: Divulgação