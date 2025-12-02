Caminhão tomba e espalha carga de abacaxis na Dutra, em Barra Mansa; trânsito fica lento nos dois sentidos

Um caminhão carregado de abacaxis tombou na manhã desta terça-feira (dia 2), no km 272 da Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa, causando congestionamento nos dois sentidos da rodovia. Segundo o Centro de Controle Operacional da RioSP, o acidente ocorreu às 6h33, na pista sul (sentido São Paulo), onde a faixa 1 precisou ser totalmente bloqueada.

Com o impacto do tombamento, parte da carga se espalhou também pela pista norte (sentido Rio de Janeiro), exigindo interdição parcial para limpeza e atendimento da ocorrência. Apesar do transtorno, não houve registro de vítimas.

Por volta das 7h, o congestionamento chegava a cerca de 3 quilômetros no sentido Rio e 2 quilômetros no sentido São Paulo.

Equipes da concessionária RioSP seguem no local para a retirada da carga e liberação completa das pistas. A empresa não informou previsão de normalização do tráfego.

Foto: Reprodução