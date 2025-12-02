Suspeito de matar adolescente na Cidade de Deus se entrega em delegacia de Angra dos Reis

O homem apontado como autor dos disparos que mataram a adolescente Adrielle Malaquias Messias, de 17 anos, na Cidade de Deus, Zona Oeste do Rio, se apresentou na manhã desta terça-feira (dia 2) na delegacia de Angra dos Reis. Ele foi preso e encaminhado para a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), onde responderá por feminicídio.
Adrielle foi morta a tiros no último domingo (dia 30). De acordo com familiares, a jovem havia terminado o relacionamento com o ex-companheiro há algumas semanas, mas ele não aceitava o fim, mesmo após ela iniciar um novo namoro. Parentes relataram ainda que o suspeito perseguia a adolescente nos dias anteriores ao crime e fazia ameaças constantes.
No dia do ataque, o homem teria usado uma criança para chamar a atenção da vítima e atraí-la até o local onde ela foi surpreendida e atingida por cinco disparos. Após os tiros, o suspeito fugiu.
A adolescente foi levada para a UPA da Cidade de Deus e transferida para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo será sepultado nesta terça-feira (dia 2).
Foto: Reprodução