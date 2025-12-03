Natal da Sorte: Vales-compra e prêmios instantâneos prometem fortalecer o comércio e atrair visitantes a Barra Mansa

A CDL Barra Mansa iniciou oficialmente a Campanha Natal da Sorte, uma das maiores ações de fomento ao comércio local, com o objetivo de movimentar as vendas no período mais importante do varejo e atrair consumidores de toda a região. O lançamento marca o início das comemorações natalinas no município, que neste ano recebeu uma decoração especial, criando um ambiente ainda mais acolhedor e propício para impulsionar o fluxo de visitantes.

“Com o clima de Natal tomando conta das ruas e praças, a CDL reforça seu papel como parceira do comércio, promovendo iniciativas que estimulam compras, fortalecem os negócios locais e valorizam o trabalho dos lojistas”, explica o presidente Gleidson Gomes.

A campanha vai distribuir R$ 100 mil em vales-compra e prêmios instantâneos através do aplicativo da entidade, o APP CDL Barra Mansa. A dinâmica é simples e acessível: a cada R$ 50 em compras nas lojas participantes, o consumidor recebe um cupom digital. Com esse cupom, ele passa a concorrer a vouchers de R$ 200, R$ 500 e R$ 1.000, além de prêmios como airfryer, caixa de som JBL, cafeteira, grill e bicicleta, entre outros.

Os sorteios serão realizados nos dias 6, 13, 20 e 27 de dezembro, sempre às 11h, na sede da CDL Barra Mansa, com transmissão para os participantes acompanharem os resultados.

Segundo o presidente da CDL Barra Mansa, Gleidson Gomes, a ação gera impacto positivo para toda a cadeia comercial. “Essa é uma forma de valorizar o comércio local. O cliente compra na sua loja e gasta o prêmio na própria loja. É um ciclo que movimenta nossa economia e fortalece nossos negócios.”

Barra Mansa pronta para receber visitantes

Com uma decoração natalina que vem encantando moradores e turistas, a cidade se posiciona como um destino atrativo neste fim de ano. A CDL acredita que a combinação entre beleza urbana, promoções especiais e a Campanha Natal da Sorte cria um ambiente ideal para ampliar o fluxo de consumidores, aquecer o comércio e gerar oportunidades para todos.

Expectativa de vendas para o Natal

As vendas no comércio varejista no Brasil neste ano devem movimentar R$ 84,9 bilhões na economia. É o que aponta pesquisa de Intenção de Compras para o Natal 2025, realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil). Ano passado, a CNC estimou que o Natal de 2024 moveria cerca de R$ 69,75 bilhões em vendas no varejo.

“Como parte da pesquisa feita recentemente pela CNDL, apostamos no crescimento nas vendas esse ano em torno de 2% comparado ao ano passado, impulsionado por consumidores que já demonstram comportamento ativo na Black Friday, que funciona como termômetro para a temporada natalina”, acredita Gleidson Gomes, presidente da CDL BM.