Empresa abre vagas para auxiliar e ajudante de produção em Barra Mansa

A Litografia Valença, localizada às margens da Via Dutra, em Barra Mansa, anunciou a abertura de duas oportunidades de emprego para atuação nas áreas de produção. As vagas são destinadas a moradores de Barra Mansa, Porto Real ou Quatis, com disponibilidade para trabalhar nos dois primeiros turnos.

A primeira vaga é para Auxiliar de Produção, que exige Ensino Fundamental completo – sendo desejável o Ensino Médio -, além de atenção, responsabilidade e capacidade de seguir instruções. Experiência prévia no ambiente industrial é considerada um diferencial.

A segunda oportunidade é para Ajudante de Produção Júnior, que também requer Ensino Fundamental completo. O candidato deve ter conhecimento sobre indústrias de embalagens metálicas e atuação em linhas produtivas, além de realizar preparação e abastecimento de materiais para a produção.

Ambas as vagas oferecem pacote de benefícios composto por plano de saúde, plano dental, vale-alimentação, restaurante interno, Totalpass, vale-transporte ou fretado, ginástica laboral, seguro de vida e prêmio de assiduidade.

Os interessados devem enviar currículo para [email protected]. A empresa está localizada na Rodovia Presidente Dutra, nº 28, no bairro Floriano, em Barra Mansa.

Foto: Divulgação