Presidente da Alerj é preso em operação da PF que investiga vazamento de informações sigilosas

A Polícia Federal prendeu, na manhã desta quarta-feira (dia 3), o deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), Rodrigo Bacellar (União Brasil), durante a Operação Unha e Carne. A ação apura o vazamento de informações sigilosas da Operação Zargun que, em setembro, levou à prisão do também deputado estadual Thiego Raimundo dos Santos Silva, o TH Joias.

Segundo a PF, Bacellar é suspeito de repassar dados sigilosos que acabaram por prejudicar as investigações sobre o envolvimento de TH Joias com o crime organizado. Para os investigadores, “a atuação de agentes públicos envolvidos no vazamento de informações sigilosas culminou com a obstrução da investigação realizada no âmbito da Operação Zargun”.

A operação desta quarta cumpre um mandado de prisão preventiva, oito de busca e apreensão e um de medidas cautelares, autorizados pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Os crimes investigados incluem organização criminosa, tráfico internacional de armas e drogas, corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro. A ação integra diretrizes da ADPF das Favelas, que determinou que a PF aprofundasse investigações sobre organizações criminosas violentas e suas conexões com o poder público.

O caso TH Joias

TH Joias foi preso em 3 de setembro, acusado de tráfico de drogas, corrupção e lavagem de dinheiro. Segundo as apurações, ele negociava armas e acessórios para o Comando Vermelho (CV).

As investigações apontam que o deputado mantinha ligações estáveis com chefes da facção nos complexos do Alemão, Maré e Parada de Lucas. A PF afirma ter identificado um esquema de corrupção que envolvia lideranças do CV, agentes políticos, policiais militares, um delegado federal e ex-secretários.

