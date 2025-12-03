Servidor é suspeito de desviar recursos da Assistência Social e caso vai parar na Polícia em Barra Mansa

Os secretários de Assistência Social e Direitos Humanos de Barra Mansa, Josi Ricarte, e de Finanças, Leonardo Ramos de Oliveira, estiveram na 90ª DP para registrar um boletim de ocorrência após uma auditoria interna apontar desvio de recursos públicos dentro da pasta. A denúncia, feita nessa terça-feira (dia 2), envolve um servidor concursado – cujo nome não foi divulgado – suspeito de desviar verbas dos fundos assistenciais do município.

Segundo os secretários, a auditoria foi conduzida de forma conjunta pelas duas secretarias e identificou que o servidor teria realizado uma série de transferências bancárias irregulares, desviando recursos do Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS), do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso (FMDI). A suspeita é de que o funcionário ocultava os desvios nos balanços financeiros dos fundos, o que pode ter prolongado a prática ao longo do tempo sem detecção imediata.

Assim que a irregularidade foi confirmada, a administração municipal reuniu toda a documentação necessária e encaminhou o caso à Polícia Civil. A investigação agora está sob responsabilidade da 90ª DP, que vai apurar a participação do servidor e verificar se outras pessoas estavam envolvidas no esquema ou tinham conhecimento das movimentações atípicas.

Ao deixar a delegacia, a secretária Josi Ricarte afirmou em suas redes sociais que o servidor deverá responder judicialmente. “Fizemos um boletim de ocorrência após constatar, por meio de auditoria, que um servidor concursado desviava valores dos fundos de assistência social. Trouxemos todos os documentos comprobatórios para que ele responda ao processo e seja punido conforme a lei. Essa ação envolveu imediatamente as Secretarias de Assistência, Finanças, Procuradoria, Controladoria e Administração”, declarou.

Josi, que é esposa do prefeito de Barra Mansa, Luiz Furlani, reforçou que o município continuará acompanhando o andamento das investigações. O secretário de Finanças, Leonardo Ramos, também destacou o compromisso da gestão com a transparência e a correta aplicação dos recursos destinados à população em situação de vulnerabilidade.

A Polícia Civil agora deve aprofundar as diligências para esclarecer como operava o esquema financeiro, por quanto tempo durou e se há outros servidores envolvidos.