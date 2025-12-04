Consultas médicas na AAPVR ultrapassam as sete mil mensais

Com duas unidades de saúde, em Volta Redonda e Barra do Piraí, e um posto avançado, em Pinheiral, a Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda realiza, atualmente, mais de sete mil consultas mensais, em 25 especialidades médicas. Entre as mais procuradas pelos pacientes estão Cardiologia, Geriatria, Endocrinologia, Nutrição, Ginecologia e Urologia.

Em Volta Redonda, a clínica médica da AAPVR funciona no prédio da Unidade Aterrado, na Rua 535, número 835, onde também são oferecidos serviços de fisioterapia, odontologia, academia de ginástica e muitos outros. Para a diretora de Saúde da AAPVR, Ana Rosa Machado Furtado, a grande procura de pacientes pelos serviços médicos da entidade deve-se, em parte, pela excelência dos profissionais contratados.

“Além disso, atualmente, nós conseguimos marcar as consultas em um prazo menor do que na maioria dos consultórios ou clínicas particulares. Outro fator de atração é que, com apenas o valor da contribuição mensal, de R$ 91,00, a pessoa pode se consultar em várias especialidades, economizando muito, se comparável ao que gastaria se fosse pagar consultas particulares”, explica Ana Rosa.

O Grupo AAPVR possui atualmente 58 médicos em Volta Redondos. Para marcar a consulta, o associado pode ligar para (24) 2102-1909, opção 7. No caso de encaminhamento do médico que já atendeu, a nova consulta é marcada no próprio local.

A Unidade de Barra do Piraí atende a 14 especialidades, na Rua Cristiano Otoni, nº 206, Centro. Já o Posto Avançado de Pinheiral fica na Rua José Gomes da Silva Júnior, nº 135, Centro. Lá, são atendidas as seguintes especialidades: Clínica Médica, Geriatria, Gastroenterologia, Ginecologia, Neurologia, Nutrição e Ortopedia.

Foto: Divulgação