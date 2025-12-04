Do Resende FC para as Laranjeiras: José Emanuel inicia um novo capítulo

O meio-campista José Emanuel, destaque da categoria Sub-17 do Resende Futebol Clube, concluiu um período de avaliação no Villarreal Club de Fútbol, na Espanha, e já tem seu próximo destino definido: o atleta está de negócio fechado com o Fluminense Football Club, onde dará continuidade ao seu desenvolvimento.

A ida para o futebol europeu ocorreu após a visita ao Brasil de Jorge de Cozár, diretor de captação da base do Villarreal CF, que acompanhou jogos, treinamentos e avaliações técnicas no Resende FC e selecionou o jogador para integrar, por 15 dias, a rotina de uma das principais academias do futebol europeu.

Camisa 10 do Gigante do Vale no Sub-17, José Emanuel se notabiliza pela elegância com a bola nos pés, visão de jogo diferenciada e grande capacidade de criação ofensiva. Polivalente, atua em todas as funções do meio-campo, sendo decisivo na articulação das jogadas, além de ter excelente aproveitamento em cobranças de falta e bolas paradas.

Em 2025, o atleta teve participação fundamental na conquista do Campeonato Carioca A2 Sub-17, demonstrando evolução técnica e maturidade competitiva ao longo da temporada.

Agora, José Emanuel inicia um novo capítulo da carreira no Fluminense, levando consigo o legado da formação na Pelé Academia e o orgulho de representar o trabalho de excelência realizado na base do Resende FC.

O clube deseja sucesso ao atleta e celebra mais uma grande oportunidade gerada pelo seu processo de desenvolvimento de jovens talentos.

Foto: Divulgação