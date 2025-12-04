Onça-parda resgatada em Resende é devolvida à natureza

Equipes do Parque Zoológico Municipal de Volta Redonda (Zoo-VR) e do Inea (Instituto Estadual do Ambiente) devolveram à natureza, na manhã desta quinta-feira (4), uma onça-parda resgatada em setembro, no bairro Fazenda da Barra 2, em Resende. O animal jovem foi solto após passar por check-up geral no Zoo-VR.

“A área de soltura foi definida pelo Inea, e é uma área de ocorrência natural da espécie, com suporte biológico para manter o animal. Além das características biológicas, o local é área protegida e distante de zona urbana”, explicou o biólogo do Zoo-VR, Almir Folly.

A onça-parda foi resgatada em uma área urbana e passou por exames de sangue, urina e fezes, além de ultrassonografia abdominal total e radiografia. Também foi realizado um exame oftalmológico, já que a onça chegou ao Zoo-VR com uma alteração no olho esquerdo.

“Foi observado que o animal possuía uma coloração diferente em um dos olhos. Então foi encaminhado para o zoológico para avaliação médica e de condições de soltura. Após a realização de todos os exames, ficou constatado que o indivíduo goza de saúde plena e comportamento adequado para retorno à natureza. A alteração em um dos olhos é uma cicatriz antiga que não impede o animal de cumprir seu papel biológico”, explica Almir Folly.

O diretor do Zoo-VR, o biólogo Jadiel Teixeira, informa que o animal recebeu todos os cuidados veterinários e manejo adequados durante o período em que permaneceu no zoológico. “O indivíduo ficou conosco por pouco mais de dois meses, manteve alimentação, hidratação e comportamento normais, sem alterações clínicas. Por ser um animal de vida livre, em boas condições de saúde e com comportamento natural preservado, estava apto para retornar ao seu habitat”.

O secretário municipal de Proteção e Defesa Animal, Paulinho AP, reforçou a importância do tratamento ofertado pelo zoológico e, principalmente, a devolução do animal para a natureza. “O Parque Zoológico Municipal é um espaço de cuidado para os animais que estão abrigados ali, já que não possuem condições de retornar à natureza. Nosso trabalho é para que os animais continuem a viver em seus habitats, e, para aqueles que precisam de cuidado, garantimos isso por meio da estrutura do Zoo-VR”, frisou o secretário.

Foto: Cris Oliveira – Secom/PMVR.