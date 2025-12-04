PF apreende cerca de uma tonelada de maconha em Sapucaia

A Polícia Federal prendeu em flagrante nesta quinta-feira (dia 4) um caminhoneiro que transportava cerca de uma tonelada de maconha, oculta em meio a uma carga de água mineral. A abordagem ocorreu no município de Sapucaia. Durante a ação, policiais federais da Delegacia de Repressão a Drogas (DRE/RJ) inspecionaram o caminhão com o apoio de cães farejadores do CANIL/DRE, os quais identificaram a presença de entorpecentes ocultos atrás dos fardos de água.

De acordo com as investigações, o veículo havia saído do estado de São Paulo e tinha como destino comunidades da Zona Norte do Rio que se encontram sob influência de organizações criminosas armadas, onde a droga seria distribuída.

Após a apreensão, o condutor, o caminhão e a carga ilícita foram encaminhados à Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Depois da lavratura do auto de prisão em flagrante, o preso será conduzido ao sistema penitenciário estadual, onde permanecerá à disposição da Justiça. Ele responderá pelo crime de tráfico interestadual de drogas.

Essa ação integra a Missão Redentor, um esforço permanente da Polícia Federal para desarticular organizações criminosas que atuam no Rio de Janeiro, em estrita conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 635.

Foto: Divulgação