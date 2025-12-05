Barra do Piraí recebe rodada decisiva da Liga Nacional de Futevôlei 2025 neste fim de semana

Barra do Piraí se prepara para viver dois dias de muita emoção esportiva ao sediar, nos dias 5 e 6 de dezembro, as 9ª e 10ªrodadas da primeira fase da Liga Nacional de Futevôlei 2025. O evento acontecerá na Arena Barra Beach e vai reunir alguns dos principais nomes do futevôlei nacional e reforçando o protagonismo da cidade no calendário esportivo do estado.

A competição, que reúne 12 equipes, chega a mais uma edição marcada pelo equilíbrio técnico e pela participação de camisas tradicionais do futebol brasileiro. Em quadra, as duplas são formadas por um ex-jogador profissional do clube e um atleta de elite do futevôlei, fórmula que tem conquistado o público e ampliado o alcance da modalidade no país.

Em 2024, o Botafogo levantou o título e, nesta temporada, volta a liderar a tabela, mantendo o favoritismo até aqui.

Nesta etapa em Barra do Piraí, o público poderá ver em ação nomes como Dede Vital, Felipe Ice Man, Otavio Souza, Sandrey Crazy Horse, Alessandro Mancini, Felipe Adão e Alex Dias, que prometem jogos equilibrados e performances vibrantes na areia.

A prefeita Kátia Miki celebrou a escolha do município como sede de uma rodada tão importante. “Fico muito feliz em ver Barra do Piraí recebendo um evento desse porte. É uma oportunidade de movimentar a cidade, fortalecer o comércio e oferecer ao nosso povo um espetáculo esportivo de alto nível. Nossa gestão tem trabalhado para abrir as portas da cidade para grandes eventos, e a Liga Nacional de Futevôlei é mais um passo nesse caminho.”

O secretário de Esportes, Tegão, reforçou o trabalho realizado para garantir estrutura e acolhimento aos atletas e torcedores.

“Estamos organizando tudo com muito carinho para receber a Liga em grande estilo. Barra do Piraí tem tradição esportiva e um público apaixonado. Tenho certeza de que será uma rodada marcante para todos.”

O torneio promete agitar o fim de semana com partidas eletrizantes e a presença de equipes que vêm conquistando espaço e despertando o interesse do público. A etapa acontece neste sexta (5) e sábado (6) na Arena Barra Beach, na Vila Helena.