Programa de Estágio Light abre inscrições em Piraí e convida estudantes a construírem o futuro do setor elétrico

A Light abriu as inscrições para o Programa de Estágio 2026, iniciativa que busca novos talentos dispostos a trilhar uma jornada profissional dentro de uma das principais empresas de energia do país. São 12 vagas destinadas para estudantes de nível superior de cursos como Engenharias, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Administração, Ciência da Computação e Serviço Social.

Com oportunidades no Rio de Janeiro e em Piraí, o programa é voltado para universitários a partir do 3º período, com previsão de formatura a partir de dezembro de 2027 e disponibilidade para uma jornada de seis horas diárias. Conhecimento do Pacote Office também é exigido.

Monica Vonavy, coordenadora de recrutamento e seleção da Light, destaca a importância da iniciativa: “Nosso programa de estágio é uma oportunidade real de desenvolvimento. Muitos talentos começaram por aqui e hoje ocupam posições estratégicas na companhia. É um ambiente onde o aprendizado acontece na prática e onde o estagiário consegue enxergar futuro.”

O programa oferece benefícios como bolsa-auxílio compatível com o mercado, vale-refeição ou alimentação, assistência médica, vale-transporte e um ambiente de aprendizado contínuo, com acompanhamento das equipes e participação em atividades reais da empresa.

As oportunidades da Light também são destinadas às pessoas com deficiência.

Serviço

Período de inscrição: 05/12/2025 a 09/01/2026 de janeiro de 2026 pelo site: https://talentoslight.gupy.io/jobs/10388601.

Foto: Divulgação