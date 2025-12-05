Guarda Municipal prende mulher com mandado em aberto na Amaral Peixoto

A Guarda Municipal de Volta Redonda prendeu, na manhã desta sexta-feira (dia 5), uma mulher de 44 anos com mandado de prisão em aberto por crime relacionado ao Estatuto do Desarmamento. A abordagem ocorreu por volta de 6h05 na Avenida Amaral Peixoto, nas proximidades do Posto JK, após informação repassada pelo setor de inteligência da corporação.

Segundo o registro, agentes foram alertados de que uma motocicleta que circulava pelo Centro pertencia a uma pessoa procurada pela Justiça. A equipe realizou buscas na região e conseguiu localizar o veículo. Durante a abordagem, foi confirmada a existência de um mandado de prisão expedido pela Vara Única de Pinheiral.

A suspeita foi levada para a 93ª DP, onde o caso foi formalizado. Ela deve responder por infração ao artigo 16 da Lei 10.826, que trata da posse ou porte ilegal de arma de fogo, acessórios ou munições de uso restrito.

Foto: Divulgação