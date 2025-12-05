EXCLUSIVO: Tesoureiro suspeito de desviar R$ 8 milhões da Assistência Social de BM diz em depoimento ser viciado em apostas online                

A Polícia Civil interrogou, na tarde de quarta-feira (dia 3), o tesoureiro afastado da Secretaria Municipal de Assistência Social de Barra Mansa, investigado por suspeita de desvio de aproximadamente R$ 8 milhões dos cofres públicos. Segundo apurou a Folha do Aço, o depoimento ocorreu na 90ª DP. A identidade do servidor, de 31 anos, não foi divulgada. Funcionário de carreira há 13 anos e ocupante de cargo de confiança nos últimos cinco, ele afirmou aos policiais ser viciado em apostas online.

Investigações preliminares indicam que, nos últimos anos, o suspeito movimentou cerca de R$ 30 milhões em jogatina, somando apostas e premiações. Aos agentes da Polícia Civil, ele alegou ter cometido a fraude sozinho e apresentou extratos bancários com o detalhamento das movimentações financeiras.

A apuração também revelou que, apenas em 2025, o esquema teria desviado mais de R$ 1,5 milhão por meio de transferências via Pix. Em algumas ocasiões, parte dos valores retornava aos cofres do Fundo de Assistência Social, segundo fontes ouvidas pela reportagem.

A Polícia Civil já ouviu outros servidores da pasta e investiga se há participação de mais agentes públicos. O inquérito permanece em andamento, e a Folha do Aço apurou que o próximo passo da investigação será o pedido judicial de bloqueio das contas bancárias do suspeito, com o objetivo de ressarcir o Município. Não está descartada a possibilidade de o delegado Marcos Montez, titular da 90ª DP, solicitar à Justiça um mandado de prisão contra o investigado.

Prefeitura registra ocorrência e afasta servidor

Em nota, a prefeitura de Barra Mansa informou que, na noite de terça-feira (dia 2), a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Joseane Ricarte, e o secretário de Finanças, Leonardo Ramos de Oliveira, compareceram à 90ª DP para registrar boletim de ocorrência contra o servidor.

Segundo o município, a irregularidade foi identificada por meio de auditoria interna conduzida pelas pastas responsáveis, que comprovou os desvios. Joseane afirmou ter entregue toda a documentação à Polícia Civil.

“O servidor em questão foi afastado da função e os cálculos para levantar o montante total desviado estão em andamento. Reforçamos o compromisso com a transparência e acompanhamos todas as etapas do processo para que os responsáveis sejam responsabilizados conforme determina a lei”, declarou a secretária.

Leonardo Ramos, por sua vez, destacou o empenho imediato das secretarias de Assistência Social e Finanças, que atuam em conjunto com a Procuradoria-Geral do Município, Controladoria e Secretaria de Administração para garantir “apuração rigorosa dos fatos”.

Foto: Divulgação/PMBM