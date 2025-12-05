Homem que ameaçava funcionários de supermercado na Amaral Peixoto é preso pela GMVR

A Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) prendeu, nesta sexta-feira (dia 5), um homem que ameaçava funcionários de um supermercado na Avenida Amaral Peixoto, no Centro. Os agentes chegaram até o local após serem alertados por um morador sobre uma confusão envolvendo funcionários do estabelecimento.

Os guardas foram informados que um ex-funcionário do supermercado foi até o local e proferiu ameaças graves, direcionadas à gerente e a um funcionário. Esse funcionário relatou ter sido agredido pelo suspeito com socos nas costas. Durante as intimidações, o agressor teria dito fazer parte do tráfico de drogas e chegou a ameaçar incendiar as motos dos trabalhadores.

Após colherem informações, os guardas iniciaram buscas na região e localizaram o suspeito em um bar próximo, onde ele consumia bebida alcoólica. Ao perceber a aproximação dos guardas municipais, tentou fugir e desobedeceu às ordens de parada. Mesmo após ser alcançado, continuou resistindo à abordagem, mas acabou detido.

O homem foi conduzido à delegacia da Polícia Civil (93ª DP), junto com as vítimas, para o registro da ocorrência. Na delegacia, ficou constatado que ele possui diversas passagens por associação ao tráfico de drogas, resistência, desacato, negligência com criança, posse ilegal de arma e fraudes. Nesta nova ocorrência, foi enquadrado por desacato, resistência, ameaça e permaneceu preso.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, destacou a pronta resposta da Guarda Municipal e a confiança da população no trabalho das forças de segurança pública.

“A ação rápida dos agentes foi fundamental para evitar que as ameaças se transformassem em algo mais grave e contundente. Nosso compromisso é garantir segurança para todos, e reforçamos que qualquer situação suspeita deve ser comunicada imediatamente à Guarda Municipal. Parabéns aos agentes envolvidos,” afirmou o secretário.

Foto: Divulgação/Semop