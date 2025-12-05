Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense garante abono natalino para trabalhadores das empresas terceirizadas da Volkswagen

O Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense anunciou nesta sexta-feira (dia 5), a conquista de um abono natalino para os trabalhadores terceirizados das empresas metalúrgicas que prestam serviços à Volkswagen. O benefício, no valor de R$ 1.200,00, será pago junto com o décimo terceiro salário, garantindo um reforço importante na renda dos empregados neste fim de ano.

A negociação foi conduzida pelo presidente do sindicato, Odair Mariano, acompanhado dos diretores Leandro Vaz e José Marcos, em reunião com representantes das terceirizadas. Segundo Mariano, o acordo representa um avanço significativo para a categoria. “Esse abono é fruto da nossa luta e da união dos trabalhadores. Sabemos das dificuldades enfrentadas pelos terceirizados e, por isso, buscamos garantir um benefício que reconheça o esforço de cada um. É uma vitória que reforça o compromisso do sindicato em defender os direitos da classe trabalhadora”, destacou o presidente.

O sindicato avalia que a medida terá impacto positivo para centenas de famílias da região, especialmente em um período marcado por aumento de custos e pela necessidade de valorização dos profissionais que atuam nas linhas de produção.