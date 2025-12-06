Adolescente é apreendido com cocaína, maconha e mais de R$ 1 mil no bairro Três Poços, em VR

Um adolescente de 17 anos foi apreendido na noite da sexta-feira (dia 5) no condomínio ‘Minha Casa, Minha Vida’, no bairro Três Poços, em Volta Redonda, durante ação do PATAMO do 28º BPM.
Segundo a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento de combate ao tráfico quando encontrou o jovem com uma quantia significativa em dinheiro e diversos entorpecentes. Com ele, os policiais apreenderam R$ 1.027, 47 pinos de cocaína, 16 tiras de maconha, um rádio comunicador, um celular e um frasco de loló.
Após perícia, foi confirmado que o material corresponde a 75,2 gramas de cocaína, 11,2 gramas de maconha e 15 ml de substância química não identificada.
O adolescente foi levado para a 93ª DP, onde foi autuado por tráfico e associação para o tráfico. Ele permaneceu apreendido.
Foto: Divulgação/Polícia Militar