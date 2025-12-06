Homem apontado como chefe do tráfico é esfaqueado no Aterrado

Um homem de 44 anos – identificado como Dailson Marques de Lima – foi esfaqueado na madrugada deste sábado (dia 6), no bairro Aterrado, em Volta Redonda. A confusão começou durante uma briga na Rua Coroados. A Polícia Militar foi acionada por volta das 3h, após o Ciosp informar sobre o fato.

Segundo o relato policial, a equipe que já se deslocava para outra ocorrência foi orientada a permanecer no local para garantir a segurança, já que havia informações de que um dos envolvidos na briga teria prometido retornar ao local para “cobrar” a agressão. Também houve relatos de que um dos participantes poderia estar armado.

A vítima foi levada a um hospital particular, onde recebeu atendimento médico e foi liberada pouco depois. A PM não encontrou os autores da agressão.