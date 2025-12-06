Homem é preso com pistola turca e munições na Vila Brasília, em Volta Redonda

Um homem de 46 anos foi preso na madrugada deste sábado (dia 6) por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito na Rua Waldir Sobreira Pires, na Vila Brasília, em Volta Redonda. A ação foi conduzida por equipes do GAT I após informações repassadas pelo serviço reservado da PM.

De acordo com a ocorrência, os policiais receberam a descrição de um suspeito que estaria circulando armado na região, trajando bermuda azul, camisa preta e carregando uma bolsa tiracolo bege. No local indicado, os agentes localizaram o homem com as características informadas e realizaram a abordagem.

Com ele, foram apreendidos uma pistola turca da marca Canik, dois carregadores, 20 munições calibre 9 mm, além de um rádio transmissor, um coldre e a bolsa tiracolo usada para ocultar o armamento.

O suspeito foi encaminhado para a 93ª DP, onde acabou autuado pelo crime previsto no Art. 16 da Lei 10.826/03, permanecendo preso.

