Caminhoneiro é preso novamente por embriaguez após acidente na Dutra, em Volta Redonda

A Polícia Rodoviária Federal prendeu, na madrugada deste sábado (dia 6), um caminhoneiro reincidente no crime de embriaguez ao volante. O flagrante ocorreu após uma sequência de acidentes na altura do km 263 da Via Dutra, em Volta Redonda. Esta é a segunda vez, apenas em 2025, que o mesmo motorista é detido pela PRF por dirigir alcoolizado. A primeira ocorreu em 26 de setembro, no Norte Fluminense.

Segundo a corporação, a equipe DELTA da 7ª Delegacia foi acionada por volta de 0h20 para atender a um acidente envolvendo um bovino que havia sido atropelado. O animal morreu na pista e seu corpo provocou outros impactos em sequência: quatro automóveis e dois veículos de carga atingiram o bovino, gerando apenas danos materiais.

Logo depois, um ônibus interestadual reduziu a velocidade e acionou o pisca-alerta ao avistar o cenário, tentando alertar os motoristas que vinham atrás. Mesmo assim, um caminhão colidiu na traseira do coletivo. Ninguém no ônibus ficou ferido. O caminhoneiro sofreu apenas um pequeno corte no pé e recebeu atendimento no local pela equipe de resgate da CCR.

Durante o atendimento, os policiais observaram que não havia marcas de frenagem que indicassem tentativa de evitar a colisão. O motorista também apresentava sinais evidentes de embriaguez, como fala arrastada, odor etílico, desequilíbrio e confusão. Questionado, ele admitiu ter ingerido cerveja. O teste do etilômetro confirmou: 1,01 mg/L, valor que configura crime de trânsito conforme o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Ele recebeu voz de prisão e seguia de São Paulo para o Espírito Santo quando foi detido. Além de responder criminalmente, foi autuado por diversas infrações: dirigir sob efeito de álcool, tacógrafo com aferição vencida, descumprimento da Lei do Descanso e pneu em mau estado. As multas totalizam R$ 3.455,32. Por ser reincidente, o caminhoneiro pode ter a CNH suspensa ou até cassada.

Foto: Divulgação/PRF