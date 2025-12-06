CDL lança campanha “Natal da Sorte” com R$ 100 mil em prêmios para aquecer comércio de BM

A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Barra Mansa lançou oficialmente a campanha Natal da Sorte, iniciativa que marca o início do período natalino no município e busca fortalecer o comércio local em uma das temporadas mais importantes para o varejo. Além de impulsionar as vendas, a ação pretende atrair consumidores de toda a região, beneficiando a cadeia econômica.

Neste ano, Barra Mansa recebeu uma decoração especial de Natal, que vem transformando ruas e praças e criando um ambiente considerado mais acolhedor para moradores e visitantes. Para a CDL, esse clima é fundamental para ampliar o fluxo de consumidores.

“Com o clima de Natal tomando conta das ruas e praças, a CDL reforça seu papel como parceira do comércio, promovendo iniciativas que estimulam compras, fortalecem os negócios locais e valorizam o trabalho dos lojistas”, afirmou o presidente da entidade, Gleidson Gomes.

Dinâmica da campanha

A campanha vai distribuir R$ 100 mil em vales-compra e prêmios instantâneos por meio do aplicativo APP CDL Barra Mansa. A cada R$ 50 em compras realizadas nas lojas participantes, o consumidor recebe automaticamente um cupom digital para concorrer aos prêmios.

Entre os vales-compra, há vouchers de R$ 200, R$ 500 e R$ 1.000. Também serão sorteados itens como airfryer, caixa de som JBL, cafeteira, grill e bicicleta, entre outros produtos. Os sorteios serão realizados neste sábado (dia 6), além de 13, 20 e 27 de dezembro, sempre às 11h, na sede da CDL Barra Mansa, com transmissão para que participantes possam acompanhar os resultados.

Segundo Gleidson Gomes, o impacto é positivo para todo o setor. “Essa é uma forma de valorizar o comércio local. O cliente compra na sua loja e gasta o prêmio na própria loja. É um ciclo que movimenta nossa economia e fortalece nossos negócios”, disse.

Cidade preparada para receber visitantes

Com a decoração natalina já sendo elogiada por moradores e turistas, Barra Mansa passa a se posicionar como destino de fim de ano. Para a CDL, a combinação de beleza urbana, promoções e a campanha Natal da Sorte cria condições para ampliar o movimento no comércio e gerar novas oportunidades para empresários e consumidores.

O cenário nacional aponta para um aumento no volume de vendas neste Natal. Segundo pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), a expectativa é de que o varejo movimente R$ 84,9 bilhões neste fim de ano. Em 2024, a CNC estimou um impacto de aproximadamente R$ 69,75 bilhões nas vendas natalinas.

Para o presidente da CDL Barra Mansa, a projeção é otimista:

“Como parte da pesquisa feita recentemente pela CNDL, apostamos no crescimento nas vendas esse ano em torno de 2% comparado ao ano passado, impulsionado por consumidores que já demonstram comportamento ativo na Black Friday, que funciona como termômetro para a temporada natalina”, avaliou Gleidson Gomes.