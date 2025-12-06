Obras de drenagem interditam avenida no bairro São Luiz neste domingo (dia 7)

A Prefeitura de Volta Redonda informou que a Avenida Francisco Crisóstomos Torres, no bairro São Luiz, será totalmente interditada neste domingo (dia 7), das 8h às 10h, para a realização de obras de drenagem.

Segundo o comunicado oficial, a interdição ocorrerá na altura da Avenida Nossa Senhora do Amparo, no trevo do bairro Santa Cruz. A prefeitura esclareceu que a interrupção não será na altura da Rua Carlos W. Moreira, próximo ao posto de vistoria do Detran-RJ, como chegou a circular anteriormente.

Apesar da intervenção, as linhas de transporte público vão operar normalmente, atendendo os bairros Voldac, São João Batista, São Luiz, São Sebastião e Candelária. Os ônibus farão um itinerário alternativo pela Avenida Radial Leste e BR-393.

A Guarda Municipal estará no local para monitorar e organizar o tráfego, com o objetivo de reduzir transtornos para os motoristas e moradores durante o período de obras.