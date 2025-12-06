Homem é morto a tiros em Volta Redonda

Um homem de 27 anos foi morto a tiros na madrugada deste sábado (dia 6) na Rua Carlos Gomes, no bairro Santa Inês, em Volta Redonda. A Polícia Militar foi acionada por volta das 3h05 para verificar a ocorrência e encontrou equipes do SAMU já no local, que confirmaram o óbito.

A perícia da Polícia Civil também esteve no local e recolheu quatro estojos e um projétil de calibre 9 mm, indícios que devem auxiliar nas investigações.

O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) no bairro Três Poços após a conclusão dos trabalhos periciais. O caso foi registrado na 93ª DP, que dará continuidade às apurações.

Segundo a PM, a vítima tinha passagens anteriores por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.