Dupla é detida com grande quantidade de drogas no Morro da Conquista, em Volta Redonda

Uma ação conjunta do GAT I e do Serviço Reservado da Polícia Militar resultou na apreensão de um grande volume de drogas no fim da tarde dessa sexta-feira (dia 5), no Morro da Conquista, em Volta Redonda. Dois homens, de 31 e 28 anos, foram detidos.

Segundo a PM, as equipes realizavam operação contra o tráfico quando localizaram os suspeitos com uma variedade de entorpecentes. Ao todo, foram apreendidos 227 comprimidos de ecstasy, 151 pinos de cocaína, 173 tiras de maconha, 170 pedras de crack, 16 frascos de loló, além de dois rádios transmissores, um celular e R$ 110.

Após a prisão, o material passou por perícia, que confirmou aproximadamente 1,3 kg de maconha, 234 g de cocaína, 33 g de crack e 160 ml de substância química ainda não identificada.

Os dois homens foram levados à 93ª DP. De acordo com a polícia, o suspeito de 31 anos foi autuado por tráfico e associação para o tráfico, permanecendo preso. Já o de 28 anos foi ouvido e liberado.

Foto: Divulgação/Polícia Militar