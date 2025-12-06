Mulher é atropelada por caminhão na Dutra, em Itatiaia

Uma mulher de 23 anos foi atropelada na Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia, no início da noite da sexta-feira (dia 5). O acidente ocorreu por volta as 18h, na altura do km 323.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, a vítima, caminhando e empurrando uma bicicleta, não tomou cuidado em verificar durante a travessia a distância dos veículos que estavam circulando pela rodovia, sendo atropelada na faixa da direita por um caminhão.

A mulher foi socorrida com ferimentos por equipe de resgate do SAMU, sendo encaminhada para o Hospital de Emergência de Resende. O estado de saúde dela não foi informado.

Foto: Divulgação/PRF