Jovem é detida com quase 200 pinos de cocaína em Barra Mansa; a mãe dela foi autuada por desacato

Uma ação da Polícia Militar resultou na apreensão de grande quantidade de drogas e na detenção de duas mulheres, de 20 e 40 anos, na noite da sexta-feira (dia 5), em Barra Mansa. O fato ocorreu na Rua 14, na Vila Independência.

Segundo a Polícia Militar, a equipe patrulhava a região – conhecida pelo tráfico de drogas e dominada pelo Terceiro Comando – quando recebeu informações sobre movimentação suspeita no local. Durante a observação, os agentes identificaram uma jovem realizando a venda de entorpecentes. De acordo com o registro, ela buscava o material em um matagal no fim da rua e repassava aos usuários em uma praça próxima.

Com a abordagem, os policiais encontraram com a suspeita sete trouxinhas de maconha identificadas com a sigla de uma facção, além de um tablete pequeno da mesma droga, um celular e R$ 106 em dinheiro. Na área onde ela retirava o restante do material, a equipe localizou uma sacola contendo 188 pinos de cocaína, dez trouxinhas de maconha, dois tabletes pequenos e um tablete grande de maconha.

A mãe da jovem, de 40 anos, também foi detida após, segundo a PM, dirigir palavras ofensivas à guarnição no momento em que os agentes deixavam o local.

Na delegacia, a mulher de 20 anos foi autuada por tráfico e associação para o tráfico. Já a de 40 anos foi autuada por desacato, prestou depoimento e foi liberada. Após perícia, o material apreendido totalizou 194,6 gramas de maconha e 202,3 gramas de cocaína.

A PM informou ainda que ambas possuem anotações criminais anteriores.

Foto: Divulgação/Polícia Militar