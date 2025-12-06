Homem é morto a tiros e outro fica ferido em ataque no Nova Esperança, em Barra Mansa

Um homem foi morto e outro ficou ferido após um ataque a tiros na tarde deste sábado (dia 6) na Rua Florianópolis, no bairro Nova Esperança, em Barra Mansa. O crime ocorreu por volta de 13h30 e mobilizou equipes do 28º Batalhão da Polícia Militar.

Segundo a ocorrência, Ítalo Alves Viana Costa, de 26 anos, foi encontrado já sem vida, caído ao solo com múltiplos ferimentos provocados por disparos de arma de fogo. Populares relataram que três homens atravessaram a ponte ao lado de um trailer e atiraram diversas vezes contra a vítima. Os criminosos usavam toucas ninja e roupas camufladas, dificultando a identificação.

A perícia encontrou 21 perfurações no corpo, além de 33 estojos de calibre 9mm, 10 projéteis deformados, uma munição intacta e um celular. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).

Durante o ataque, um segundo homem, de 24 anos, também foi baleado na perna. Ele recebeu atendimento na Santa Casa de Barra Mansa e não corre risco de morte.

A investigação ficará a cargo da 90ª DP, que apura autoria e motivação do crime. Nenhum suspeito foi identificado até o momento.

Foto: Reprodução