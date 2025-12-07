Caminhão desce a Serra das Araras na contramão e causa colisão frontal com ônibus

Um caminhão que descia pela contramão de direção provocou uma colisão envolvendo um ônibus e um carro de passeio na Serra das Araras, durante a madrugada deste domingo (dia 7). Apesar da gravidade, ninguém ficou ferido.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), por volta de 0h40 a equipe recebeu a informação de um funcionário da CCR RioSP relatando que um caminhão havia entrado na contramão na pista de descida. Diante do alerta, os policiais comunicaram imediatamente os funcionários da obra que atuam no trecho e iniciaram as buscas, descendo a serra pela pista correta e retornando pela via de subida.

Ao chegarem à altura do km 226, sentido São Paulo, os agentes encontraram o acidente já ocorrido. Segundo a PRF, o caminhão seguia pela contramão quando bateu de frente com o ônibus e também atingiu um carro que trafegavam regularmente.

O motorista do caminhão, um homem de 68 anos, natural de Itabaianinha (SE), passou pelo teste do etilômetro, que apontou resultado negativo para consumo de álcool. Os demais condutores envolvidos também foram submetidos ao teste, igualmente com resultados negativos. Nenhum deles quis ser encaminhado ao hospital pela ambulância da CCR.

O ônibus transportava 14 passageiros, que foram realocados pela empresa responsável e seguiram viagem para São Paulo em outro veículo.

Aos policiais, o caminhoneiro afirmou que errou o caminho.

Foto: Divulgação/PRF