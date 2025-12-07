Resende lidera saldo de empregos no Médio Paraíba até outubro, aponta Caged

Resende registrou o melhor desempenho na geração de empregos da região do Médio Paraíba em 2025 até outubro, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Governo Federal. O município acumula saldo de 936 postos de trabalho no ano, incluindo mais um resultado positivo na atualização referente ao mês de outubro.

De acordo com o levantamento, o crescimento tem sido impulsionado principalmente pelo setor industrial, que segue como o segmento mais forte da economia local. Apenas em outubro, a indústria gerou 500 empregos, número que supera sozinho o total do crescimento geral de diversos municípios. Os setores de comércio e construção também registraram avanço.

No acumulado de 2025, Resende contabiliza 14.867 admissões e 13.931 desligamentos. A indústria responde por um saldo de 608 novos empregos, com 2.819 contratações. Em seguida aparece o setor de serviços, com saldo de 232 vagas.

Na comparação regional, Barra Mansa tem o segundo melhor desempenho do Médio Paraíba, com saldo de 816 empregos, seguida por Barra do Piraí (+689) e Valença (+628).

O prefeito Tande Vieira (PP) afirmou que o resultado está ligado ao conjunto de condições que o município oferece. “É muito importante que Resende continue, a cada dia, consolidando seu desempenho positivo e de liderança no mercado de trabalho na região. Temos um município atrativo aos empreendimentos e que possui infraestrutura e para oferecer qualidade de vida para os trabalhadores. Contamos com saúde, educação, infraestrutura, lazer, cultura e muitos outros segmentos de qualidade e como referência. Isso impacta diretamente no mercado de trabalho e ajuda a melhorar esses indicadores”, analisou.

Ele também destacou o papel da gestão municipal na relação com o setor produtivo. “Certamente o trabalho desenvolvido através da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo também tem feito muita diferença ao aproximar a gestão municipal dos empresários e contribuir com o crescimento mútuo em Resende. Estamos monitorando constantemente os números do Cadastro Geral de Empregos e estamos felizes com os resultados. É consequência de um conjunto de fatores pelos quais temos trabalhado todos os dias”, observou.

Os dados completos do Caged podem ser consultados no portal oficial do Governo Federal. O município também atua por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine), que realiza a intermediação entre trabalhadores e empresas. O serviço funciona em parceria com a prefeitura de Resende, por meio da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Serviços.

O Sine Resende fica na Avenida Marechal Castelo Branco, nº 104, Jardim Tropical, no 3º andar do Edifício da APM. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Informações sobre cadastro e vagas podem ser obtidas pelo telefone (24) 3360-6238 ou pelo e-mail [email protected].