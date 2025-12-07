CSN inicia distribuição de cestas de fim de ano para 12 mil colaboradores nesta segunda

A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) inicia nesta próxima segunda-feira (dia 8) a distribuição das cestas de fim de ano destinadas a cerca de 12.000 colaboradores. A ação integra o calendário anual da empresa e busca contribuir para uma celebração mais completa entre trabalhadores e suas famílias. A entrega acontece nos dias 8, 9, 10, 11 e 12 de dezembro, das 7h às 18h, na Usina Presidente Vargas, em Volta Redonda.

Têm direito ao benefício trabalhadores ativos admitidos até 30 de novembro, afastados por acidente no ano vigente, licenciados entre 1º de setembro e 30 de novembro, e colaboradoras em licença-maternidade. Para retirada, basta apresentar o ticket entregue previamente pela empresa. Não é necessária declaração em caso de ausência do trabalhador.

A cesta deste ano reúne itens tradicionais da ceia de Natal, incluindo chester, lombo, pernil e uma bolsa térmica, com o objetivo de facilitar o preparo e garantir uma refeição completa.

Além da distribuição das cestas, a CSN já entregou cerca de 5 mil brinquedos para dependentes dos trabalhadores. A escolha foi realizada de acordo com a faixa etária das crianças, ampliando o alcance da ação e promovendo momentos de lazer durante o período festivo.

A empresa informou ainda que as cestas não retiradas serão doadas a instituições assistenciais, reforçando o compromisso da companhia em evitar desperdícios e fomentar iniciativas solidárias.

Foto: Divulgação