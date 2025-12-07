Suspeito foge para a mata e abandona sacola cheia de drogas no Vila Rica/Três Poços

Uma ação de rotina da Polícia Militar resultou na apreensão de drogas na tarde desse sábado (dia 6), no bairro Vila Rica/Três Poços, em Volta Redonda. O caso ocorreu por volta das 18h30, na Rua Monteiro, quando uma equipe patrulhava a região e flagrou um homem, aparentando cerca de 20 a 30 anos, correndo para uma área de mata ao notar a aproximação da viatura.

De acordo com a ocorrência, o suspeito abandonou uma sacola durante a fuga. Os policiais não conseguiram alcançá-lo, mas recolheram o material deixado para trás. Dentro da sacola havia 13 trouxinhas de maconha (aprox. 26g), 39 pinos de cocaína (aprox. 40g), 10 pedras de crack (aprox. 2g) e R$ 60 em dinheiro.

Todo o material foi levado para a 93ª DP, onde ficou apreendido.

Foto: Divulgação/Polícia Militar