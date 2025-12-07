Homem é baleado pelo ex-cunhado, foge se pendurando em ônibus, cai e acaba atropelado em Barra Mansa

Um caso de tentativa de homicídio terminou de forma inusitada na noite de sábado (dia 6) em Barra Mansa. Um homem de 43 anos foi baleado e, ao tentar fugir, acabou atropelado por um ônibus após se pendurar no veículo e cair na rua. Ele foi socorrido e permanece internado, sem risco de morte.

O fato ocorreu por volta das 18h30, na Rua Duque Antônio de Paiva, no bairro São Domingos. A Polícia Militar foi acionada para verificar uma denúncia de tentativa de homicídio. Ao chegar ao local, a equipe não encontrou a vítima e seguiu para a Santa Casa, onde confirmou a informação.

Segundo o registro, o homem foi até a casa da ex-companheira, pois não aceitava o fim do relacionamento. No local, ele foi baleado pelo ex-cunhado, um homem de 46 anos, que fugiu logo após o disparo. Ferido, o homem correu pela rua, tentou se pendurar em um ônibus em movimento e caiu, sendo atropelado em seguida.

Ele recebeu atendimento emergencial na Santa Casa, onde permanece internado na sala vermelha. O autor não foi localizado até o momento. O caso foi registrado na 90ª DP.