Jovem apontada como “olheira do tráfico” é presa no Roberto Silveira

Uma abordagem da Polícia Militar realizada na noite de sábado (dia 6) resultou na prisão de uma jovem de 21 anos e na apreensão de drogas em Barra Mansa. A ação aconteceu por volta das 20h, no bairro Roberto Silveira, após os agentes receberem informações sobre atividade de tráfico no local.

De acordo com a PM, a equipe encontrou dois suspeitos: um homem, de 42 anos, apontado como responsável pelas vendas, e a jovem, que atuaria como olheira. Com a aproximação da viatura, o homem abandonou uma mochila e conseguiu fugir por ruas próximas. A equipe recolheu o material deixado para trás.

Dentro da mochila estavam 19 pinos de cocaína, totalizando 31 gramas, além de um aparelho celular. A jovem foi detida e levada para a 90ª DP, onde acabou autuada por colaboração com o tráfico, permanecendo presa. Já o homem e um terceiro suspeito foram enquadrados por tráfico e associação para o tráfico, mas não estavam presentes no momento do registro.

Foto: Divulgação/Polícia Militar