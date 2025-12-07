Polícia Civil prende homem envolvido no duplo homicídio de primos em Angra dos Reis

Policiais civis da 166ª DP (Angra dos Reis) prenderam, neste domingo (dia 7), um homem envolvido no assassinato de dois primos. Ele foi capturado em Angra dos Reis, Costa Verde do Rio.

Segundo investigações, os primos vieram do estado da Bahia para trabalhar no município e mantinham contato diário com a família. Ao perceberem a falta de contato da dupla, os familiares registraram o desaparecimento na delegacia, que iniciou diligências imediatas para localizá-los.

Após trabalhos de inteligência e monitoramento da unidade, agentes identificaram o envolvimento do criminoso, junto com outros comparsas, no desaparecimento dos homens. Ele foi localizado e, na abordagem, confessou o duplo homicídio e mostrou onde os corpos estavam enterrados.

Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão temporária por duplo homicídio qualificado. As investigações continuam para localizar e prender todos os envolvidos no crime.