Prefeito de Barra Mansa, Luiz Furlani, é internado após mal-estar

O prefeito de Barra Mansa, Luiz Furlani (PL), deu entrada na Santa Casa de Misericórdia na tarde deste domingo (dia 7) após sentir um mal-estar. Segundo nota divulgada pela prefeitura, na noite de sábado (dia 6), ao chegar em casa, o prefeito dormiu passando mal e, ao acordar nesta manhã ainda apresentava indisposição, motivo pelo qual buscou atendimento imediato na unidade de saúde.

A assessoria de comunicação da prefeitura informou que Furlani é acompanhado pela equipe médica e está na presença da esposa Joseane Ricarte, primeira-dama e secretária de Assistência Social. “No momento ele passa bem, seu estado de saúde é estável e realiza exames complementares para definição do diagnóstico e continuidade do tratamento adequado”, diz o comunicado.

“A família e a equipe agradecem todas as mensagens de carinho e solidariedade e pedem que todos mantenham pensamentos positivos e orações pela plena recuperação do prefeito”.

Muito ativo nas redes sociais, o prefeito cumpriu uma agenda intensa ao longo do fim de semana. No sábado pela manhã, participou de um torneio de jiu-jitsu. Também esteve presente no evento “Leitura em Cordel”, promovido pela Secretaria Municipal de Educação no Colégio CEI, entre outras atividades divulgadas.

O motivo do mal-estar ainda não foi informado. A reportagem segue acompanhando o caso e aguarda atualização.