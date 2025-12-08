É LEI: “Mãe da mata atlântica”, palmeira juçara se torna patrimônio do Estado do Rio

Por
FOLHA DO ACO
-

Natural da Mata Atlântica, a palmeira juçara, espécie ameaçada de extinção, foi reconhecida como Patrimônio Histórico do Estado do Rio de Janeiro através da Lei 11.045/25, da deputada estadual Marina do MST (PT). A norma foi aprovada pela Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) e sancionada pelo Governo do Estado na última sexta-feira (dia 5).

A juçara é uma palmeira que quando adulta pode atingir até 15 metros de altura. Ela tem se mostrado estratégica para medidas de conservação ambiental, especialmente quando integrada a Sistemas Agroflorestais.

Por adaptar-se bem à sombra e não gerar sombreamento excessivo, favorece o desenvolvimento de outras espécies e a recuperação de áreas degradadas. Além disso, seu cultivo associado a culturas como banana, café e erva-mate fortalece a geração de renda e reduz pragas, promovendo equilíbrio ecológico.

“Essa espécie corre sério risco de extinção devido à exploração predatória do seu palmito, frequentemente comercializado disfarçado de pupunha. Assim como esta árvore contribui na segurança alimentar e na geração de renda para comunidades tradicionais, estes grupos também mantêm um papel crucial na conservação e no manejo da espécie, e têm reivindicado seu reconhecimento oficial”, comentou a deputada Marina do MST.

A deputada ainda defendeu o fortalecimento da campanha “A Juçara é Nossa”, organizada pelo Fórum de Comunidades Tradicionais (FCT), movimento que agrega povos e comunidades tradicionais da região da costa verde fluminense e que serviu de inspiração para a lei aprovada.

A deputada destacou que acompanha e fortalece ações de reflorestamento da palmeira em larga escala, como a semeadura aérea de toneladas de sementes de juçara e outras espécies nativas que integram a Jornada da Natureza, ação de luta pela Reforma Agrária Popular, restauração da Mata Atlântica e produção de alimentos saudáveis, organizada inicialmente pelo MST do Paraná e que será lançada no estado no dia 10 de dezembro, como programação da Feira estadual Cícero Guedes.

ARTIGOS RELACIONADOSMais do autor

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.