Piraí lança campus do IFRJ e inaugura nova etapa para educação e inovação no município

A Prefeitura de Piraí realiza nesta segunda-feira (dia 8), às 10h, o evento oficial de lançamento do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) – Campus Piraí, uma conquista alcançada em parceria com o Governo Federal, por meio do Ministério da Educação e da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica.

A cerimônia acontecerá no Colégio Estadual Affonsina Mazzillo Teixeira (Campos – CEAMTEC) e marca o início de uma nova etapa para a educação e a inovação no município, ampliando oportunidades de formação técnica, pesquisa aplicada e qualificação profissional para jovens e adultos de toda a região.

Participam do evento o Prefeito Luiz Fernando Pezão, o Reitor do IFRJ, Rafael Barreto Almada, além de autoridades estaduais e municipais ligadas à educação, ciência e desenvolvimento econômico.

A programação contará com a Aula Inaugural “O Impacto da Inteligência Artificial no Ensino e no Mundo do Trabalho”, ministrada pelo professor Filipe Barbosa Litaif, trazendo reflexões sobre as transformações tecnológicas e os desafios do futuro do trabalho.

Para o Prefeito Pezão, a implantação do Instituto Federal em Piraí representa “um passo histórico, fruto de diálogo, articulação e parceria com o Governo Federal. A chegada do IFRJ amplia horizontes e prepara nossa população para um mundo cada vez mais tecnológico, fortalecendo o desenvolvimento econômico e social da cidade”

SERVIÇO

Lançamento do IFRJ – Campus Piraí

Segunda-feira, 08 de dezembro

10h

Colégio Estadual Affonsina Mazzillo Teixeira – Campos / CEAMTEC

Endereço: R. Roberto Silveira, 53 – Piraí (RJ