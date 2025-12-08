Barra do Piraí recebe a Caravana RJ de Turismo nesta segunda-feira

Barra do Piraí recebe, nesta segunda-feira (dia 8), a Caravana RJ de Turismo, ação itinerante realizada pela Redecor Rio e pela Secretaria de Estado de Turismo, que percorre municípios fluminenses levando atrações culturais, atividades de qualificação e valorização da economia criativa. No município, o evento acontece na Praça Nilo Peçanha, a partir das 13h, com exposição de artesanato e produtos rurais, apresentações musicais, o show infantil “Natal com Dó Ré Mi” e a chegada do Papai Noel, às 15h.

A prefeita Katia Miki destacou a importância da iniciativa para fortalecer o calendário cultural e turístico da cidade.

“Barra do Piraí recebe a Caravana graças à parceria constante do Wanderson Farias, que vem coordenando as ações do Vale do Café, e do secretário estadual de Turismo, Gustavo Tutuca, que mais uma vez olha com carinho para o nosso município. É uma alegria ver nossa Praça Nilo Peçanha ganhar um evento tão especial, que movimenta o comércio, valoriza nossos produtores e dá início ao nosso clima de Natal”, afirmou.

Dentro da programação, a cidade receberá também a palestra “O Futuro do Turismo: Qualificação, Tendências e Oportunidades”, ministrada pelo especialista Charles Rossi, às 14h, no Centro Cultural Rosemar Pimentel, a antiga estação. A atividade integra o circuito formativo da Caravana e é voltada para profissionais, empreendedores e estudantes do setor.

Para o secretário municipal de Turismo, Tadeu Oliveira, a ação reforça o protagonismo de Barra do Piraí no Vale do Café.

“É um evento que movimenta a cidade e fortalece o turismo local. A Caravana traz oportunidades de capacitação, valoriza nossos artistas e produtores e aproxima a população das políticas públicas do setor. Estamos prontos para receber essa grande programação”, disse.

Programação – Barra do Piraí (08/12)

13h – Abertura, exposição de artesanato e produtos rurais (Praça Nilo Peçanha)

14h – Palestra com Charles Rossi (Centro Cultural Rosemar Pimentel – antiga estação)

15h – Show “Natal com Dó Ré Mi” e chegada do Papai Noel (Praça Nilo Peçanha)

Foto: Divulgação