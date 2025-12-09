BM: Polícia Militar prende suspeito de chefiar tráfico no bairro Vila Maria; arma e drogas são apreendidas

Uma ação do Grupamento de Ações Táticas (GAT II) do 28º BPM resultou, na tarde desta terça-feira (dia 9), na prisão de um homem de 26 anos, apontado como liderança do tráfico no bairro Vila Maria, em Barra Mansa. A operação ocorreu por volta de 14h40, no bairro Vista Alegre, onde ele estaria escondido em área dominada por uma facção rival. Uma jovem de 24 anos também foi conduzida à delegacia.

Segundo informações da Polícia Militar, a equipe recebeu denúncias indicando o paradeiro do suspeito, que é investigado por envolvimento em um homicídio ocorrido em 14 de setembro deste ano e por ter participado de uma perseguição policial com troca de tiros em novembro, utilizando um carro clonado.

Ao chegar ao endereço, na Avenida Cristiano dos Reis Meireles Filho, os agentes foram recebidos pela jovem. Durante a abordagem, os policiais viram o suspeito tentando fugir pela janela, pulando o muro e entrando em uma casa vizinha. Ele acabou detido por um sargento que, apesar de estar de férias, presenciou a movimentação e interveio.

Dentro do imóvel, os policiais encontraram uma pistola calibre .380 com numeração suprimida, dois carregadores, cinco munições e 26 tiras de maconha – totalizando 297,9 gramas após perícia. A jovem também entregou uma sacola com drogas e indicou o local onde a arma estava escondida.

Os dois foram levados para a 90ª DP. Lá, foi confirmado um mandado de prisão em aberto contra o suspeito. Ele foi autuado por tráfico de drogas e permanece preso. A jovem foi ouvida e liberada.

Foto: Divulgação