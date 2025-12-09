Polícia Civil flagra novo barraco do tráfico no Bom Pastor, em Barra Mansa, e prende olheiro em flagrante

Agentes da 90ª DP (Barra Mansa) desmontaram, na tarde desta terça-feira (dia 9), mais uma estrutura clandestina erguida pelo tráfico no bairro Bom Pastor, conhecido como Lazaredo. A ação terminou com a prisão de um homem que atuava como olheiro da facção criminosa que domina a área.

A equipe, coordenada pelo delegado titular Marcus Montez, estava em diligência por volta das 18h para verificar se o local permanecia livre dos barracos anteriormente removidos. Mesmo após operações recentes que haviam desmantelado diversas estruturas usadas como pontos de apoio ao tráfico, os criminosos voltaram a erguer novas construções para esconderijo, vigilância e monitoramento da movimentação policial.

Ao chegarem à comunidade, os agentes encontraram um novo barraco montado em uma das esquinas. Dentro da estrutura havia um homem com um radiotransmissor, equipamento utilizado para informar sobre a presença de forças de segurança. Ele confessou exercer a função de “radinho” para o tráfico e possui anotações criminais, incluindo passagens por tráfico de drogas.

O suspeito foi conduzido à sede da 90ª DP e autuado em flagrante pelo crime de associação para o tráfico. O barraco identificado na ação foi imediatamente desmontado.

Segundo o delegado Marcus Montez, há pouco mais de dez dias os agentes haviam removido várias estruturas semelhantes que serviam para esconder materiais ilícitos e até para aluguel de “garagens” pelo tráfico. “Voltamos para verificar a situação e encontramos uma nova construção usada para vigilância criminosa”, afirmou o delegado.

A Polícia Civil reforça que todas as estruturas clandestinas erguidas no local continuarão sendo removidas sempre que identificadas. O preso será encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.

Denúncias podem ser feitas pelo WhatsApp (24) 99280-2952. O sigilo é garantido.

Foto: Divulgação