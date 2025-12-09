Menina de 10 anos é agredida com cabo de vassoura pela mãe em Barra Mansa

Uma menina de 10 anos foi agredida na noite desta terça-feira (dia 9) com golpes de cabo de vassoura pela própria mãe. O caso ocorreu no bairro Siderlândia, em Barra Mansa. A criança foi socorrida pelo Samu com ferimentos na cabeça e encaminhada à Santa Casa de Misericórdia, onde passou por exames médicos. O estado de saúde dela não foi divulgado.

Equipes do 28º Batalhão de Polícia Militar foram acionadas e estiveram no local. O Conselho Tutelar também acompanhou a ocorrência e tomou as primeiras medidas de proteção à vítima.

Até a publicação desta reportagem, a suspeita, mãe da criança, não havia sido localizada. O caso será investigado pela Polícia Civil, que deve apurar as circunstâncias da agressão e eventuais antecedentes de violência no ambiente familiar.